По состоянию на субботу, 4 июля, в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях начали разворачивать дополнительные больницы, чтобы подготовиться ко второй и третьей волнам коронавируса.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По тех регионах, где есть большая заполняемость, таких как Закарпатская или Волынская, а также Ровенская область, мы уже начали развертывание больниц второй волны или подготовку к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом числа больных, с ростом количества госпитализаций", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему в Киеве и Львове больных коронавирусом располагают прямо в коридорах, Степанов заявил о высоком уровне заполняемости коек, около 41-44%.

К примеру, в Киеве больницы первой волны рассчитаны на 750 больных, а во Львовской области на 1 500 человек.

"Это вопрос к местной власти, которая является владельцем лечебных учреждений, по маршрутизации этих пациентов в другие больницы, которые определены для лечения больных коронавирусной болезнью", — рассказал он.

Минздрав начал подготовку ко второй и третье волнам коронавируса в Украине. Смотреть с 4:40. Видео:facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро субботы, 4 июля, в Украине увеличилось количество пациентов, у которых подтвердили кооронавирусную инфекцию. Так, число зараженных за сутки составило 914 человек, всего в Украине подтвердили 47 677 случаев заражения. В Киеве за сутки болезнь подтвердилась у 118 жителей.