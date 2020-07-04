Украинцам рекомендуют не сразу выбрасывать маски и перчатки, которые они использовали для того, чтобы защититься от коронавируса. Перед тем, как утилизировать их, нужно дома выдержать их в пакете трое суток.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу.

Министр отметил, что в медицинских учреждениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия, и после утилизации не представляют опасности для граждан. Однако в домашних условиях нужно придерживаться определенной процедуры утилизации.

"Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации. Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа. Это европейский опыт, он себя зарекомендовал, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов", - заявил министр.

Кроме того, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует гражданам по возможности использовать многоразовые защитные маски.

Ранее "Страна" писала, что в МОЗ Украины объяснили, почему нельзя лечить коронавирус антибиотиками.

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