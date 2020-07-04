Очевидица утренней драки в центре Киева сообщила, что правоохранители были на месте стрельбы и разборок, которые произошли в "Арена Сити". По ее словам, принимать какие-либо меры они не спешили, хотя один из участников сильно пострадал.

Об этом рассказала очевидица инцидента, ее сообщение цитируют местные телеграм-каналы.

"В Арена Сити - есть кафе Godz - там отдыхали турки и арабы, все было хорошо, но потом они перебравшись в "Линос" (в "Арене"), что-то не поделили - была изначально драка , и полез наш заступаться (киевский мальчик) и ему, не знаю, случайно либо специально, перерезали горло - люди со стороны вызвали скорую и полицию", — говорится в сообщении девушки.

В центре Киева толпа молодежи устроила разборки. Фото: Telegram/ХК

Девушка утверждает, что потом ситуация стабилизировалась, но ненадолго.

"…потом опять это все повторилось в 6-7 утра, и началась уже стрельба, и стреляли во всех людей подряд (а полиция просто стояла в стороне и наблюдала за этим всем и ждали, пока застрелят кого-то)! Нет слов, одни эмоции были в тот момент!" — говорится в тексте сообщения.

После замечаний, правоохранители все же начали задерживать участников разборок, однако некоторых из них отпускали прямо с места инцидента.

Напомним, разборки на Бессарабке произошли рано утром, около 04:00 часов. Точная причина конфликта сейчас выясняется.

Также "Страна" писала, что в Киеве избрали меру пресечения пятерым членам банды домушников, которые проникали в частные владения и угрожали хозяевам оружием с требованием отдать все деньги и ценности в доме.