В субботу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Одесскую область. Там он намерен проконтролировать ход программы "Большая стройка", осмотреть портовые терминалы и ознакомится с инвестиционными проектами региона.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область. Глава государства ознакомится с реконструкцией и сооружением объектов инфраструктуры в рамках программы "Большое строительство", — говорится в сообщении.

Кроме осмотра портовых терминалов и инвестиционных проектов региона, Зеленский также хочет встретиться с местными бизнесменами, а также взять участие в торжественном мероприятии, посвященном морским силам ВСУ.

"Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области. Кроме того, Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", — подчеркивается в тексте сообщения.

Издание Избирком пишет, что Зеленский также поедет на пляж "Дельфин" и будет разбираться с подготовкой к подъему танкера Delfi, проинспектирует дорожные работы в области, ремонт моста через Хаджибейский лиман, посетит Южный, в частности терминал ТИС, откроет спортивный комплекс в Южном. В завершении визита глава государства будет присутствовать на торжествах, посвященных Дню ВМС Украины, которые должны состояться в воскресенье, 5 июля.

Напомним, "Большое строительство" — совместный проект Зеленского и Кабмина. Он предусматривает строительство дорог и объектов инфраструктуры за бюджетные средства из Государственного фонда регионального развития. По планам, которые огласил бывший премьер Алексей Гончарук, чиновники хотели за год построить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений больниц.

В конце июня Зеленский создал специальный Координационный совет по реализации программы, а его главой назначил Кирила Тимошенко.

Также "Страна" писала, что 26 июля Зеленский с аналогичным визитом посетил Херсонскую область. Это случилось после того, как президент вышел из режима самоизоляции.