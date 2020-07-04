В пятницу Госбюро расследований вместе с сотрудниками прокуратуры провело следственный эксперимент в деле о гибели беркутовца Николая Симисюка.

27-летний сотрудник специальной роты "Беркут" Николай Симисюк был убит утром 20 февраля 2014 года возле Октябрьского дворца двумя выстрелами из охотничьего ружья в ногу и голову.

"Вчера со следователями мы определили место смертельного ранения Николая Симисюка. С балкона 12 этажа отеля "Украина" производилась видеозапись на которой зафиксирован Николай "до" и "после" ранения. А уже после определения места ранения, мы с экспертами будем определять направление и сектор смертельного выстрела", - сообщил "Стране" адвокат семьи погибшего Александр Горошинский.

Он говорит, что сторона защиты собранные материалы направляла в Генпрокуратуру еще в июне 2017 года. Все видео и фото, приобщенные к делу прошли экспертную оценку и были рассекречены еще тогда, но ход расследования дали лишь спустя три года.

Место гибели Николая Симисюка. Фото "Страна"

ГПУ определяет место съемки во времена майдана в момент гибели Николая Симисюка. Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" уже неоднократно рассказывала, как происходили массовые убийства на Майдане 20 февраля 2014 года.

По сведениям из всех источников (включая материалы уголовных дел, которые вела Генпрокуратура во времена Порошенко) первыми утром открыли стрельбу "майдановцы" из консерватории (они это также открыто признавали). Среди сотрудников правоохранительных органов появились убитые и раненные.

И лишь потом был открыт огонь по "майдановцам". Следствие считает, что по ним стреляли "беркутовцы". Но те это отрицают. Есть также версии, что огонь велся снайперами по приказу руководителей Майдана, чтоб затем обвинить в массовых убийствах Януковича.