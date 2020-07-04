В субботу, 4 июля, на трассе при въезде в Киев произошла авария при участии двух грузовиков. Водителя одной из них буквально раздавило в кабине, спасателям пришлось его вырезать из груды металла.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Предварительно, водитель DAF едва катился, останавливаясь на светофоре, и в этот момент получил мощный удар в заднюю часть. В него въехал водитель другого грузового авто Iveco. Водителя Iveco зажало в салоне, его вырезали спасатели ГСЧС, но когда его передали врачам – те констатировали смерть. На месте, в результате аварии, наблюдается пробка", — говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на Житомирской трассе. Правоохранители не исключают версию, что один из водителей уснул за рулем.

При въезде в Киев произошло ДТП при участии грузовиков. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, вчера на Голосеевском проспекте в Киеве произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительной информации, водитель байка скончался на месте.

Также "Страна" писала, что в четверг, 2 июля, на жилом массиве Радужный в Днепровском районе Киева произошло ДТП с участием иномарки. Водитель Toyota Camry, видимо, не справился с управлением, и на большой скорости влетел в другой автомобиль