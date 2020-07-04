Турция будет выдавать туристам из Украины кратковременные разрешения на проживание
Турция будет выдавать украинским туристам краткосрочные разрешения на проживание. Это будет сделано для того, чтобы облегчить въезд для украинцев в Турцию на отдых.
Об этом шла речь во время встречи глав МИД Украины и Турции, сообщает пресс-служба МИД.
Турецкая сторона также проинформировала о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции.
Министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил усилия турецкой стороны, чтобы обеспечить безопасность иностранных туристов после начала туристического сезона. Он отметил необходимость неукоснительно соблюдать введенные в Турции высокие требования к гостиницам, которые будут принимать иностранных гостей.
Ранее "Страна" писала, что Греция с 1 июля открывает свои границы для украинцев, но с карантином на 7 дней.
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