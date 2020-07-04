В субботу, 4 июля, начинается выдача пересчитанных Пенсионным фондом выплат, которые были изменены в связи с увеличением прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Так, минимальный размер пенсии по возрасту увеличился на 74 грн и теперь составит 1712 гривен. Тем же, у кого рабочий стаж больше необходимого, получат сверхнормативную доплату в размере 1% (17,12 грн – Ред.) за каждый дополнительный рабочий год.

Кроме того, повышается максимальный уровень пенсии, которая теперь составляет 17 120 гривен. К ней добавили 740 грн.

А вот размер пенсий для шахтеров решили поднять на 222 гривны, до 5 136 гривен.

Сколько денег получат украинцы после перерасчета ПФУ. Фото: facebook.com/gazetaPK

Напомним, с 1 июля в соответствии со статьей 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" увеличился размер прожиточного минимума - до 2118 гривен. В связи с этим в Верховной Раде решили показать, как это повлияет на размер выплат.

Мы также писали, что Кабмин утвердил график повышения минимальной зарплаты.