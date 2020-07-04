Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что успехи в укреплении правоохранительных функций Национальной полиции Украины очевидны. Но полицию нужно и дальше реформировать, чтобы довести уровень работы украинских правоохранителей до уровня их коллег из ведущих стран мира.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня Национальной полиции Украины в субботу.

"Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", - сказал президент.

Зеленский отметил, что вместе с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями украинские полицейские мужественно противостоят вооруженной агрессии на востоке страны, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу. Также похвалил за их работу во время карантина из-за коронавируса.

Зеленский подчеркнул, что кадры в свои ряды полиция "выбирает из народа, служит народу и защищает народ".

"В этот праздничный день желаю вам, уважаемые стражи правопорядка, крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней. Слава Украине!" - гоорится в поздравлении на сайте главы государства.

Напомним, реформа полиции должна была пройти в 2015-2016 годах. Но по итогам реформы многие из уволенных милиционеров смогли восстановиться в должности через суд. Вследствие этого некоторые журналисты, политические и гражданские активисты называют реформу проваленной.

В конце мая в Киевской области разгорелся скандал из-за полицейского насилия. В городе Кагарлык местные копы прямо в участке насиловали девушку и одновременно пытали мужчину, избивая его и угрожая тоже сексуальным насилием.

Позже стало известно, что это - не единственный случай применения полицейского насилия к гражданам в Кагарлыке. Следствие установило, что для выбивания признательных показаний полицейские били задержанных электротоком и вывозили их в багажнике авто на окраину города.