За сутки 3 июля коронавирус подтвердили у 118 жителей Киева. По состоянию на утро субботы, 4 июля, в столице уже 5465 случаев заражения. За день от коронавируса скончались двое больных. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет

52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет

6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

Заболели в том числе и 9 медиков. Госпитализировали 19 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 17. Но в Голосеевском районе - 16 случаев.

Фото: Telegram/Віталій Кличко

Ранее "Страна" писала, что количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за 11 млн человек.

Также мы рассказывали, что в Украине за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса.