В Киеве за пятницу коронавирус выявили у 118 жителей Киева, из них 10 - дети
За сутки 3 июля коронавирус подтвердили у 118 жителей Киева. По состоянию на утро субботы, 4 июля, в столице уже 5465 случаев заражения. За день от коронавируса скончались двое больных. Всего коронавирус унес жизни 114 киевлян.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет
- 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет
- 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.
Заболели в том числе и 9 медиков. Госпитализировали 19 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 21. В Шевченковском - 17. Но в Голосеевском районе - 16 случаев.
Фото: Telegram/Віталій Кличко
Ранее "Страна" писала, что количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за 11 млн человек.
Также мы рассказывали, что в Украине за сутки выявили более 900 новых случаев коронавируса.