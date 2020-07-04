В субботу утром, около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве ("Арена-сити") толпа молодых людей устроила разборки, которые закончились стрельбой. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

"Драка со стрельбой в 04;00 утра в самом центре города – в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дерутся между собой. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент причина конфликта неизвестна. На опубликованных кадрах видно, что на место инцидента почти сразу же прибыли правоохранители.

В центре Киева произошла драка со стрельбой. Видео: Telegram/KyivOperativ

Ранее мы писали, что в Киеве задержали хулигана, который залез на троллейбус, бросил камень в окно и попал в голову престарелой женщине. Инцидент произошел еще 9 июня: парень залез на техническую лестницу троллейбуса, на что получил соответствующее замечание от водителя. В ответ на это он разбил окно транспорта камнем, который также угодил в голову пенсионерке.

Также "Страна" писала, что в Киеве избрали меру пресечения пятерым членам банды домушников, которые проникали в частные владения и угрожали хозяевам оружием с требованием отдать все деньги и ценности в доме.