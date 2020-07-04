В пятницу, 3 июля, неподалеку от села Голубовка Днепропетровской области, грузовик совершил наезд на инспектора полиции, который возвращался с семьей из отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, 35-летний полицейский из Харьковской области около 11:00 возвращался домой вместе с семьей. Он остановил свой "ВАЗ" на обочине автодороги "Харьков—Днепр", чтобы заменить проколотое колесо.

В этот момент водитель грузовика "Газель" задел левую боковую часть припаркованного авто, а также мужчину, который стоял рядом. Полицейский получил травму, несовместимую с жизнью.

По предварительной информации, водитель "Газели" был трезв. В ближайшее время он будет задержан согласно уголовному кодексу Украины. По данному факту уже открыли уголовное дело.

Напомним, в тот же день в Днепре опрокинулась фура, которая перевозила алкоголь. У машины отказали тормоза, в результате чего она на огромной скорости не вписалась в поворот. Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Также мы сообщали, что в Днепре грузовик с песком столкнулся с микроавтобусом, который перевозил ульи с пчелами. В результате аварии погибли 51-летний мужчина и 14-летний мальчик.