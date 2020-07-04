Опубликованы многомиллионные зарплаты членов набсовета Укрзализныци
Члены наблюдательного совета "Укрзализныци", которая перевела сотрудников на четырехдневку, получают миллионные зарплаты. Так, глава наблюдательного совета Шевки Аджунер за 20 месяцев работы получил более 13,8 миллионов гривен. В среднем в месяц это 700 тысяч гривен.
Об этом рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.
"Доходы членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая на грани банкротства", – отметила она.
В таблице, которую опубликовала нардеп видно, что за 20 месяцев работы – с 1 сентября 2018-го по 30-е апреля 2020-го года глава наблюдательного совета Шевки Аджунер получил более 13,8 млн грн.
Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун за тот же период получили по 11,73 млн грн. – почти 590 тыс. грн в среднем за месяц.
Олег Журавлев и Сергей Лещенко за первые четыре месяца 2020-го получили более чем по 1,4 млн грн. Каждый месяц их зарплата составляла в среднем 350 тысяч гривен.
Адомас Аудицкас с 1 сентября 2019-го по 30 апреля 2020-го получил почти 3,1 млн грн. В среднем за месяц он получал почти 390 тыс. грн.
Фото: Facebook/Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96
Ранее Михаил Саакашвили заявил, что в Набсовете "Укрзализныци" настолько маленькие зарплаты, что весь его состав скоро уйдет в отставку.
Также мы рассказывали, что Кабинет министров Украины назначил Ивана Синякова, который ранее был директором по управлению персоналом и социальной политике "Укрзализныци", исполняющим обязанности члена правления госкомпании.