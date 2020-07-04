Члены наблюдательного совета "Укрзализныци", которая перевела сотрудников на четырехдневку, получают миллионные зарплаты. Так, глава наблюдательного совета Шевки Аджунер за 20 месяцев работы получил более 13,8 миллионов гривен. В среднем в месяц это 700 тысяч гривен.

Об этом рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.

"Доходы членов наблюдательного совета "Укрзализныци". Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая на грани банкротства", – отметила она.

В таблице, которую опубликовала нардеп видно, что за 20 месяцев работы – с 1 сентября 2018-го по 30-е апреля 2020-го года глава наблюдательного совета Шевки Аджунер получил более 13,8 млн грн.

Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун за тот же период получили по 11,73 млн грн. – почти 590 тыс. грн в среднем за месяц.

Олег Журавлев и Сергей Лещенко за первые четыре месяца 2020-го получили более чем по 1,4 млн грн. Каждый месяц их зарплата составляла в среднем 350 тысяч гривен.

Адомас Аудицкас с 1 сентября 2019-го по 30 апреля 2020-го получил почти 3,1 млн грн. В среднем за месяц он получал почти 390 тыс. грн.

Фото: Facebook/Ольга Василевська-Смаглюк - Округ 96

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что в Набсовете "Укрзализныци" настолько маленькие зарплаты, что весь его состав скоро уйдет в отставку.

Также мы рассказывали, что Кабинет министров Украины назначил Ивана Синякова, который ранее был директором по управлению персоналом и социальной политике "Укрзализныци", исполняющим обязанности члена правления госкомпании.