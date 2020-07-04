Спасатели предупредили украинцев о том, что на страну надвигается шквальный ветер и грозы. Также возможен град и сильные дожди, которые приведут к повышению уровней воды.

Об этом предупреждает прес-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 4 июля в западных, северных, Винницкой областях, днем ​​и в Одесской области грозы, днем ​​во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

ГСЧС также предупреждает о повышении уровня воды в разных областях Украины.

Так, 4 июля на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в пределах коренных берегов. На реке Латориця участке Мукачево - Чоп будут держаться высокие уровни воды, она может выйти на пространство между дамбами. Также прогнозируют образования локальных оползней из-за переувлажненной почвы.

Кроме того, подтопления возможны в Одесской области. 3-4 июля ожидается возможно затопление пониженных участков дороги Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка.

3-4 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 2 июля.

В течение 3-4 июля на Латорице в створе поста Чоп уровень воды повысится на на 1,0 - 1,5 м. 4-6 июля на реке Припять в створе поста Речица также поднимется уровень воды на 1-3 см в сутки.

Также вечером 3 июня и в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается изменение гидрологических режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м.

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