В пятницу, 3 июля, в Берлине состоялись переговоры политических советников в нормандском формате, в результате чего Украина, Германия и Франция выступили с консолидированной позицией. В ответ на это Россия взяла паузу для подготовки ответа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств-участников нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по нормандскому формату – Франция и Германия – продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий. Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине", — сказал глава ОП Андрей Ермак.

Уточняется, что на встрече обсуждалось выполнение договоренностей, которые были достигнуты лидерами стран "Нормандской четверки" на саммите в Париже в декабре прошлого года.

"Участники переговоров выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине", — говорится в сообщении. Согласно версии ОП, Российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на некую "консолидированную позицию Украины, Франции и Германии".

Кроме того, участники встречи договорились о том, что нужно "приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита". "В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", — говорится в тексте сообщения.

Отметим, от Украины в Берлин летели глава ОП Андрей Ермак и министр оккупированных территорий Алексей Резников. Сторону России представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее сообщалоссь, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что говорить о проведении нового саммита "Нормандской четверки" пока слишком рано. Вместе с тем он потребовал от Украины "разработать и согласовать с Донбассом" десятки законов. Также он сообщил, что достичь ощутимых результатов добиться не удалось.