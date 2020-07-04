По состоянию на утро субботы, 4 июля, в Украине увеличилось количество пациентов, у которых подтвердили кооронавирусную инфекцию. Так, число зараженных за сутки составило 914 человек, всего в Украине подтвердили 47 677 случаев заражения. По состоянию на утро пятницы, 3 июля, зараженных Covid-19 было 46 763 человек.

Об этом сообщает официальный сайт Совета национальной безопасности и обороны.

В Украине уже 1 227 летальных случаев с начала распространения коронавируса. За сутки от последствий болезни скончались 15 человек. Всего 21 155 пациентов выздоровели, за сутки выписались из больницы 597 человек.

Сейчас еще болеют 25 295 человек, подозрение на коронавирус проверяют у 92 421 украинцев.

Вчера, 3 июля, болезнь подтвердилась еще у 876 наших граждан, за сутки умерли 27 человек, а выздоровели 505.

В четверг, 2 июля, заразились 889 граждан, скончались 15, а выздоровели 505 человек за сутки.

По состоянию на утро среды, 1 июля, было 664 новых зараженных граждан, выздоровели 433 человека.

Ранее "Страна" писала, что во Львове городские больницы из-за коронавируса заполнены на 95%.

Также мы рассказывали, что в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему бессмысленно лечить коронавирус антибиотиками и чем болезнь отличается от бактериальных инфекций.