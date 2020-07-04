Во всем мире коронавирусом заразились 11 197 278 человек по состоянию на утро 4 июля. Излечились от него более половины зараженных - 6 342 850 человек. Кроме того, от смертельного вируса скончались уже 529 197 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometers, который отслеживает распространение инфекции.

Половина всех подтвержденных случаев приходится на четыре государства: США (2,89 млн), Бразилию (1,54 млн), Россию (667,8 тыс.) и Индию (649,8 тыс.).

Сейчас от коронавируса лечатся по всему миру 4 325 231 заболевших.

Ранее "Страна" писала, что в МОЗ Украины объяснили, почему нельзя лечить коронавирус антибиотиками.

Также мы расссказывали, что в ВОЗ заявили, что у коронавируса нет мутаций, которые делают его опаснее.