В Соединенных Штатах Америки в крупнейшем округе штата Флорида Майами-Дейд, который включает в себя город Майами, ввели комендантский час. Причина - вспышка коронавируса в регионе. Кроме того, ввели некоторые другие ограничения.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Карлос Хименес, мэр самого густонаселенного округа Флориды, Майами-Дейд, в связи со вспышкой Covid-19 объявил комендантский час и предупредил о закрытии некоторых компаний, вновь открывшихся в июне", - говорится в сообщении.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6 утра, начиная с вечера пятницы, 3 июля. При этом пока не ясно, будет ли запрещено жителям вообще появляться на улице в ночное время, либо же это касается только деятельности ночных заведений.

Мэр также закрыл работающие в округе казино, кинотеатры и другие развлекательные места.

"Комендантский час нужен для того, чтобы люди не выходили на улицу и не проводили время с друзьями, что, как показало, способствует быстрому распространению вируса", - пояснил Хименес.

Кроме того, сообщается, что новые меры призваны уменьшить потенциальную нагрузку на местные больницы, в которых не хватает персонала.

Последние несколько дней в США фиксируются антирекорды по заболеваемости коронавирусом за сутки. За 2 июля коронавирус диагностировали у более чем 55 тысячи американцев. Днем ранее сообщалось о 50 203 новых зараженных.

Ранее "Страна" писала, что у Зеленского обсуждают введение комендантского часа для ночных клубов и дистанционное обучение с сентября.

Также мы рассказывали, что Турция на выходные в июне ввела комендантский час из-за роста случаев заражения коронавирусом.