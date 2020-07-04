Советский и российский психиатр и публицист Федор Кондратьев на 88-м году жизни пытался покончить с собой в Москве. Попытку суицида удалось предотвратить.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Как стало известно каналу, Кондратьев намеревался выпрыгнуть из окна своей квартиры в столице РФ. Попытку предотвратила его сиделка: она вовремя увидела ученого в окне, затащила его обратно домой и вызвала экстренные службы.

Кондратьев является доктором медицинских наук. Он известен участием в судебно-психиатрической экспертизе Андрея Чикатило и других серийных убийц, а также сатанистов, в том числе убийцы трех монахов обители Оптина Пустынь.

Ранее "Страна" сообщала о неудачной попытке суицида актера Михаила Ефремова.

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