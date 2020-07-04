На Юге Японии произошло мощное наводнение, которое спровоцировало несколько оползней. Вместе стихия смыла несколько поселков и убила 14 человек.

Об этом сообщает ВВС.

Река Кума-Гава вышла из берегов после проливных дождей в префектурах Кумамото и Кагосима. Стихия смыла дома в нескольких поселках, пострадал также и один из домов престарелых - там спасатели нашли тела 14 пенсионеров.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что ливни прогнозируют до воскресенья, а устранять последствия стихии, по его словам, уже направили армию и 10 тысяч военных.

Наводнения и оползни смыли Юг Японии, есть жертвы. Видео: YouTube / cf jingara

Напомним, на территорию Японии обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун Джеби. Первой под его действие попала западная часть Японии, куда тайфун принес сильные ливни и мощный ветер, уже вызвав перебои в транспортном сообщении страны.

Как сообщала "Страна", в Китае произошло огромное наводнение из-за чего произошла эвакуация более 100 тысяч человек.