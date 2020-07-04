В столице ФРГ Берлине поздно вечером 3 июля завершились переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки". Ощутимых результатов сторонам добиться не удалось.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В переговорах участвовали: с российской стороны – Дмитрий Козак, с немецкой – Ян Хеккер, с французской – Эммануэль Бон, с украинской – Андрей Ермак. Консультации начались около 13:00 (14:00 по Киеву) и длились около 10 часов.



Дмитрий Козак заявил, что не осмелится сказать, что на переговорах случился прорыв. По его словам, удалось найти общие точки по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий на Донбассе, а также выработать конкретный механизм для реализации устойчивого режима прекращения огня. Он добавил, что договоренность будет уточняться в ходе телефонных переговоров.

Однако договориться по проблеме особого статуса Донбасса участники консультаций не смогли.

Как писала "Страна", Москва повезла на эту встречу довольно жесткие условия по срокам для особого статуса Донбасса. Мы анализировали, почему это произошло именно сейчас.

Мы также сообщали, что для Козака это уже второй визит в Берлин за полтора месяца: 13 мая он посетил столицу ФРГ и провел переговоры с Хеккером.