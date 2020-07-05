Главу харьковского коммунального предприятия Богдана Долину будут судить за некачественное строительство спортплощадок в лагере для переселенцев Коминтерновского района, где 13-летнего подростка насмерть придавили футбольные ворота.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Харьковской области.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении депутата Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и относительно начальницы участка коммунального предприятия - по ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 275 УК Украины (убийство несовершеннолетнего по неосторожности, подстрекательство другого соучастника к нарушению при строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений)", - указано в сообщении.

Отметим, 13-летнего жителя лагеря для переселенцев насмерть придавило плохо установленными футбольными воротами - от порыва ветра сооружение упало на голову парню, от чего тот скончался в марте 2017 года. Главный подозреваемый - директор фирмы, которая строила спортплощадку. Обвинительный акт в отношении его направили в суд в декабре 2019 года.

Напомним, в Харькове директора одного из городских коммунальных предприятий подозревают в служебной халатности, из-за которой в городе умер ребенок. В полиции считают, что из-за неправильных действий директора 13-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами.

Как сообщала "Страна", в центре Одессы, на муниципальном стадионе "Спартак", погиб студент второго курса Южноукраинского национального педагогического университета Сахетгелди Д., который прибл из Туркменистана. Его придавили футбольные ворота.