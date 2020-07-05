На заседании 3 июля правительство Республики Словения изменило список стран, гражданам которых можно не проходить двухнедельный карантин после въезда. Изменения заработали с 4 июля.

Об этом сообщается на правительственном сайте.

Карантин не будет обязательным для граждан Словении и иностранцам с постоянным или временным проживанием в Республике, прибывающим из государств - членов Европейского Союза и государств - членов Шенгенской зоны (стран зеленого списка). Такие люди будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более чем за 36 часов до прибытия. Кроме того, нужно будет показать подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, сделанное до 4 июля.

В случае отсутствия документов, подтверждающих маршрут поездки, квитанций из отелей, свидетельства о собственности на недвижимость, парковочных талонов, а также при подозрении в посещении стран из "красной зоны", власти могут предписать домашний карантин.

В зеленый список стран, гражданам которых не нужен карантин при соблюдении указанных условий, входит 21 государство. В него включили Бельгию и Нидерланды, а Чехию, Хорватию и Францию исключили.

Карантин обязателен для граждан Словении и иностранцев, имеющих постоянное или временное проживание в Республике, если они приезжают из стран с плохой эпидемиологической ситуацией (занесенных в красный список). Также на него отправляют граждан стран "красной зоны". В нее входит и Украина. Поэтому украинцам после въезда в Словению придется проходить 14-дневный карантин.

Напомним, в середине мая Словения первой в ЕС заявила, что эпидемии коронавируса в стране больше нет и стала первым государством в сообществе, вроде бы покончившим с вирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что власти хотят ужесточить карантин в Израиле.