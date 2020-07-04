Мать, которая выбросила новорожденную дочь с балкона седьмого этажа в Белой Церкви, получила три года лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"В Киевской области горе-мать, которая выбросила из окна своего новорожденного ребенка, приговорена к 3 годам лишения свободы. Вынесен приговор 21-летней жительнице г. Белая Церковь за умышленное убийство своего новорожденного ребенка", - указано в сообщении.

Девушку приговорили к трем годам лишения свободы за то, что после домашних родов в одиночестве в октябре 2019 года она вынесла новорожденную дочь на балкон седьмого этажа и выбросила. От полученных вследствие падения на асфальт травм девочка скончалась.

Обвиняемая продолжала до последнего отрицать свою вину, однако это не повлияло на приговор суда.

Напомним, в Белой Церкви под окнами высотки нашли мертвого новорожденного младенца, которого выбросили из окна квартиры на 7 этаже. Шея девочки была обмотана пуповиной. Известно, что у нее есть еще один ребенок.

Как сообщала "Страна", 20-летней роженице, которая 28 октября 2019 года в Белой Церкви родила ребенка дома в ванной и выбросила его с балкона 7-го этажа, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка).