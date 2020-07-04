В США педофила из штата Джорджия Питера Мэллори, приговоренного к 1000 годам тюрьмы, освободили на свободу условно-досрочно. Решение вынес апелляционный суд, а окружной прокурор пожаловался, что он "был не в силах остановить это".

Об этом сообщает издание New York Post.

Мэллори работал членом окружной комиссии и был владельцем независимой телестанции в кампусе Технического колледжа Западной Джорджии. В начале 2000-х полиция взялась расследовать случаи загрузки порнографических фотографий и видео на территории кампуса. Правоохранители подозревали одного из студентов, однако во время обыска на компьютере Мэллори обнаружили более 26 тысяч файлов с детской порнографией.

В 2011 году Мэллори арестовали и обвинили в хранении детского порно, фальсификации доказательств и вторжении в частную жизнь. В 2012 году, объявляя ему приговор, окружной судья назвал преступника, "вероятно, самым активным коллекционером детской порнографии во всем мире".

В тюрьме Мэллори провел всего восемь лет. Апелляционный суд в мае постановил, что педофил уже отсидел достаточный срок, и через три недели мужчину отпустили.

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