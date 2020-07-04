В пятницу советскому и российскому артисту эстрады, актеру театра и кино, телеведущему Геннадию Хазанову стало плохо. Он стал задыхаться.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

К 74-летнему артисту приехали врачи и оказали ему экстренную медицинскую помощь.

Как написал другой Telegram-канал, "112", Хазанов отказался от госпитализации, которую с ним обсуждали медики. Ему поставили диагноз нестабильная стенокардия.

Как проинформировал канал, через несколько часов к артисту вновь приедут врачи скорой помощи, чтобы сделать обследование.

В мае "Страна" рассказывала, что весной украинскому политику Геннадию Москалю стало плохо во время телеэфира на одном из каналов.

Мы также писали, что в прошлом году известная актриса Инна Чурикова попала в реанимацию после того, как упала со сцены во время спектакля.