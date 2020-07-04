В Киеве задержали банду, которая изготовляла и продавала поддельные препараты от различных болезней.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"Пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся незаконным производством и сбытом сильнодействующих лекарственных средств на территории Украины в особо крупных размерах. По результатам проведения более десяти санкционированных обысков в автомобилях, складских помещениях и по месту жительства причастных лиц на территории города Киева, Киевской и Донецкой областей правоохранители изъяли значительное количество незарегистрированных на территории Украины лекарственных средств стоимостью около 150 тысяч долларов США", - указано в сообщении.

Также правоохранители конфисковали компьютеры, почтовые накладные, средства связи и около 100 тысяч долларов, которые, предположительно, были заработаны на мошенничестве с поддельными лекарствами. Полиция обнаружила и место фасовки поддельных препаратов, сейчас разыскиваются возможные соучастники махинации. Каждому члену банды грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который подделал более сотни рецептов врача на сильнодействующие препараты, которые нельзя купить в аптеке без соответствующего направления.

Как сообщала "Страна", бывший Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет предложил ввести нанесение специального 2D-кода на лекарства для избежания их подделки.