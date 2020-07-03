В Киеве избрали меру пресечения пятерым членам банды домушников, которые проникали в частные владения и угрожали хозяевам оружием с требованием отдать все деньги и ценности в доме.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога отправили пятерых участников вооруженной банды, которые совершали разбойные нападения на частные дома в Киеве и Киевской области. Судебные заседания длились почти десять часов из-за попытки подозреваемых затянуть процесс. Указанных лиц задержали в ночь на 30 июня 2020 во время совершения очередного нападения", - указано в сообщении.

В последний раз воры проникли в частный дом, связали его хозяйку и, угрожая ей оружием, украли все деньги и драгоценности в доме. Во время обысков у них конфисковали оружие, патроны к нему, украшения, инструменты для взлома замков, пластиковые стяжки и другие вещественные доказательства.

Сейчас полиция проверяет их возможную причастность к другим ограблениям в Киеве и области.

Напомним, на Софиевской Борщаговке в Киеве спецназ задержал банду квартирных воров. В задержании принимал участие отряд спецназа.

Как сообщала "Страна", в Харькове Служба безопасности Украины задержала группу, которая изготавливала оружие и продавала его криминалитету региона. Организаторы преступной группировки организаторы задержаны. Трое из них были выходцами из стран Южного Кавказа.