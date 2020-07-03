По данным Министерства здравоохранения Израиля, в четверг в стране выявили 1130 случаев заражения коронавирусом. Теперь число активных больных там составляет 10060 человек.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Среди активных случаев 77 человек в тяжелом состоянии, из них 27 находятся на аппарате ИВЛ. Еще у 69 человек состояние вызывает опасение, а у остальных легкие симптомы или признаки заражения вообще не проявляются.

В последний раз в Израиле было 10 тысяч активных случаев 15 апреля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил в пятницу новую крупную вспышку COVID-19. Он призвал молодежь не навещать в ближайшее время своих пожилых родственников или хотя бы не обнимать их. Он отметил, что понимает, что ношение масок в летнюю жару раздражает всех израильтян, но это необходимость в сложившейся ситуации.

В Минздраве требуют вновь отправить страну на жесткий карантин, но премьер отвергает эту идею, так как занят последствиями выхода из экономического кризиса, вызванного первой вспышкой.

По сравнению с другими странами мира в Израиле в первую волну пандемии было не так много зараженных, чему поспособствовали быстро введенные меры безопасности. В конце мая их сняли, поскольку заражаемость стабильно пошла на спад.

Как писала "Страна", Кнессет будет голосовать за или против возвращения карантина 5 июля.

Мы также сообщали, что в ВОЗ рост числа заражений в разных странах считают вторым пиком первой волны пандемии.