В Киеве задержали хулигана, который залез на троллейбус, бросил камень в окно и попал в голову престарелой женщине.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 5 завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего киевлянина, который совершил хулиганские действия во время движения троллейбуса", - указано в сообщении.

Известно, что 9 июня на остановке общественного транспорта на улице Луговая в Оболонском районе парень забрался на техническую лестницу троллейбуса, на что получил соответствующее замечание от водителя. Тогда молодой человек бросил камень в окно троллейбуса, стекло разбилось, а камень попал в затылочную область 65-летней пенсионерки.

Женщину пришлось госпитализировать, а парня задержала полиция. Сейчас ему инкриминируют хулиганство и пытаются выяснить причину такого поведения.

Напомним, в Киеве, где в связи с карантином была остановлена работа метро, образовался транспортный коллапс. На остановках общественного транспорта выстраиваются огромные очереди и бушуют настоящие страсти. На троллейбусной остановке дошло до рукопашного боя. На кондуктора с кулаками набросился пассажир, который стал одиннадцатым в очереди и ему, согласно правилам карантина, не хватило места в салоне.

Как сообщала "Страна", неизвестный в Харькове обстрелял троллейбус №31, в котором находилось три десятка пассажиров.