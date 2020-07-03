В Британии скончался самый старый в мире кот, который пережил порог в 31 год.

Об этом сообщает Daily Mail.

Кот породы мейн-кун по кличке Раббл жил на юго-западе графства Девон. Если переводить на человеческий возраст, то на момент смерти Рабблу было около 150 лет.

Таким образом он превзошел прежнего рекордсмена Скутера из Техаса, который дожил до 30 лет.

Убитая горем хозяйка рассказала, что питомец у нее появился на 20-й день рождения в качестве подарка, вместе они прожили почти 32 года. Не имея явных проблем со здоровьем, животное перешло дорогу и больше не вернулось.

Женщина утверждает, что Раббл в последнее время похудел, предчувствовал свою кончину и решил уйти, чтобы ее не травмировать.

Напомним, в Великобритании скончался известный уличный кот Боб. После того как его подобрал лондонский музыкант Джеймс Боуэн, он стал героем (а также актером) популярной кинодрамы "Уличный кот по кличке Боб" и серии книг.

Как сообщала "Страна", в Одессе умер самый старый кот Украины Вениамин де Лекли или просто Веня, который прожил 21 год 1 месяц и 17 дней.