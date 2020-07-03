В Минздраве объяснили, почему бессмысленно лечить коронавирус антибиотиками и чем болезнь отличается от бактериальных инфекций.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Недавно сетью распространился миф, якобы коронавирусная болезнь возникает из-за бактериальное заражения. Но это не так. Опубликованные научные исследования подтверждают, что COVID-19 развивается вследствие инфицирования вирусом SARS-COV-2, который поражает дыхательную систему и не должен лечиться антибиотиками", - указано в сообщении.

Отмечается, что у некоторых больных, в качестве осложнения, развивается бактериальная инфекция и тогда для ее лечения используют антибиотики, однако в целом ими коронавирус не излечить.

Стоит отметить, что при коронавирусу, как и в начале пандемии, лечат симптомы болезни. В том числе многие врачи уточняют, что такое проявление Covid-19 в виде пневмонии лечат именно антибиотиками.

Напомним, в Киеве больным коронавирусом назначают антибиотик Азитромицин. Антибиотик обычно назначают в основном при бактериальном бронхите и внегоспитальной пневмонии.

Как сообщала "Страна", известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, насколько и почему опасно самовольно пить антибиотики, даже в целях профилактики коронавируса.