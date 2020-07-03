Посольство США в столице Украины выставило на интернет-аукцион подержанные вещи, бытовую технику и мебель.

Все желающие прибарахлиться по умеренным ценам могут ознакомиться с лотами можно на сайте Kyiv Інтернет-аукціон.

Старт продаж дипломаты анонсировали неделю назад в своем Facebook.

Практически все лоты, как сказано в описаниях, требуют ремонта, и стоят дешево.

Например, стартовая цена комплекта из матрасов, спинки кровати, тумбы, двух ламп и ковра составляет 1800 грн.

А за лот в составе комода, тумбочки, кресла, лампы и ковра назначена начальная цена 2200 грн.

Также на сайте можно приобрести шкафы (от 520 грн), холодильники (от 1800 грн), газовые плиты с духовкой (1090 грн), стиральные машины, диваны, кулеры, гриль и другое.

Аукцион закроется 5 июля в 9:00. Покупатели должны оплатить свои лоты через интернет или кассу в любом коммерческом банке не позднее 8 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что украинский Минюст начал продавать на аукционе собак должников.

Мы также рассказывали, что Фонд государственного имущества выставил на аукцион железобетонный бункер в Ивано-Франковской области.