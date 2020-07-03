В Минздраве рассказали, какие правила необходимо соблюдать при путешествии за границу в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В Украине не наблюдается снижение темпов распространения COVID-19. Ежедневно фиксируют новые случаи заболевания в каждом регионе. Поэтому любые путешествия даже в пределах страны увеличивают риск заражения вирусом SARS-CoV-2. Продолжает действовать адаптивный карантин. Соответственно, каждый регион определяет для себя уровень противоэпидемических мероприятий. Поэтому, если вы планируете путешествие, прежде всего необходимо узнать, какие противоэпидемические мероприятия действуют в регионе, куда вы направляетесь. А именно: в каком режиме работает транспорт, открыты ли гостиницы и магазины", - указано в сообщении.

Так, Минздрав рекомендует:

- Как можно чаще мыть руки под проточной водой с мылом не менее 20 секунд. Особенно после посещения общественных мест, прикосновений к поверхностям и после возвращения с улицы. Также: после туалета, кашля и чихания, снятия средств индивидуальной защиты, перед приемом пищи. Если такой возможности нет, руки следует обработать антисептиком с содержанием спирта не менее 60%.

- Избегайте прикосновений к глазам, рту и носу немытыми руками. Следуйте этикету кашля: делать это нужно только в бумажную салфетку или сгиб локтя, после чего следует обязательно помыть руки.

- Отдавайте предпочтение бесконтактным устройствам: способам оплаты, автоматическим дверям и прочее.

- Избегайте тесных контактов с людьми. Соблюдение дистанции не менее 1 метра помогает снизить риск заражения. В местах большого скопления людей, в общественном транспорте, где соблюдать дистанцию ​​очень трудно, необходимо использовать маску так, чтобы были покрыты нос и рот.

- Собираясь в путешествие, нужно подготовить достаточное количество масок, даже если они изготовлены самостоятельно. Маску следует менять каждые два-три часа, когда она стала влажной или загрязнилась. В жаркую погоду это может происходить быстрее.

- Следует внимательно относиться к тому, куда вы выбрасываете использованные средства индивидуальной защиты и салфетки. Они могут загрязнять окружающую среду. Выбрасывать их следует в специально оборудованные для этого урны, а при отсутствии - поместить в пакет, который, по возможности, выбросить в урну.

- Добросовестно соблюдать требования перевозчика, даже когда кажется, что это создает дополнительные неудобства.

- Отдавайте предпочтение передвижению на частном авто. Это уменьшит количество контактов с людьми и сделает путешествие более безопасным.

- Коронавирус не передается через продукты питания. Но! Следует помнить, что употребление немытых или некачественных продуктов во время путешествия может привести к возникновению других опасных инфекционных заболеваний.

- Не следует отправляться в путешествие, если чувствуете ухудшение самочувствия, или у вас появились повышение температуры тела, насморк, боль в горле, кашель, или прошло менее 14 дней с момента контакта с больным коронавирусом. То же касается и людей, которые находятся в группе риска - в возрасте более 60 лет, с хроническими заболеваниями, проблемами в легких и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, почечной недостаточности, аутоиммунными заболеваниями, иммуносупрессивными состояниями.

Напомним, в Швейцарии обязали путешественников, возвращающихся домой из регионов с высоким риском заражения Covid-19, пройти десятидневный карантин.

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