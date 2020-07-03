Любители часто смотреть фильмы ужасов, а также люди, интересующиеся темами смерти и насилия, могут обладать большей психологической устойчивостью во время эпидемии коронавируса, чем другие.

В такому выводу пришли авторы исследованиия, опубликованного на сайте PsyArXiv.com.

Грубые детские игры, а также просмотр ужастиков помогают подготовиться к опасным ситуациям физически и эмоционально.

Ученые из Университета Чикаго (США) решили выяснить, играет ли какую-то роль тяга к ужастикам в формировании способности психологически справляться с эпидемией коронавируса. Для этого исследователи спросили 310 американцев, какие жанры кино они предпочитают, а также смотрели ли они когда-нибудь фильмы о пандемиях. Затем добровольцы прошли личностные тесты и заполнили опросник, предназначенный для измерения их болезненного любопытства: склонности искать информацию о явлениях или событиях, которые могут причинить физический или эмоциональный вред.

Дополнительно респонденты оценивали свою психологическую готовность к текущей эпидемии COVID-19 и выражая согласие или несогласие с утверждением: "Я был психологически подготовлен к пандемии коронавируса". Также они рассказывали о том, происходят ли с ними хорошие вещи, несмотря на кризис.

Выяснилось, что любители ужасов менее склонны к негативным состояниям во время пандемии и испытывают меньше психологического стресса, а фанаты картин о зомби и апокалипсис помимо стрессоустойчивости демонстрировали еще и большую готовность к эпидемии коронавируса.

По мнению ученых, это может быть связано с тем, что просмотр страшных фильмов позволяет сначала испытать страх, а затем преодолеть его.

Иная картина наблюдалась среди опрошенных, которые интересовались темами смерти и насилия: они не испытывали меньший стресс и не были лучше готовы к всплеску болезни, но зато больше наслаждались происходящими с ними событиями. Авторы объясняют это тем, что такие люди часто занимаются поиском информации и выяснением фактов.

Исследование проводилось на небольшой выборке. Но если его выводы подтвердятся, то психологи намерены выяснить, с чем связана психологическая устойчивость фанатов хорроров: с тем, что они учатся лучше регулировать эмоции, просматривая фильмы, или же с их изначальной психологической устойчивостью.

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