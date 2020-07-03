Во Львове, где власти ослабили карантинные ограничения, городские больницы заполнены на 95%, а количество выписанных пациентов находится на том же уровне, что и число поступивших в медучереждения.

Об этом в пятницу, 3 июля, заявил глава городского управления здравоохранения Владимир Зуб, передает пресс-служба горсовета.

Так, чиновник отметил, что ситуация с коронавирусной эпидемией во Львове постепенно улучшается.

"За эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию", - заявил Зуб.

"Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически наполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - отметил чиновник.

Зуб добавил, что по его данным, в больнице скорой помощи госпитализированы 70 человек, 5 из них - в реанимации, 4 - на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще в двух медучереждениях госпитализированы 80 и 70 пациентов соответственно.

Видео: YouTube/ lvivadm

Напомним, что Львовская область является лидером антирейтинга регионов Украины по количеству выявленных случаев коронавируса. К утру пятницы, 3 июля, там было подтверждено 5 883 случая (+153 за прошлые сутки).

Ранее мы писали, что глава Львовской ОГА Максим Козицкий раскритиковал власти областного центра за открытие спортивных центров и заведений общественного питания, а также назвал решение об ослаблении карантина в городе преждевременным.