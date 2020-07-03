Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита прогнозирует в Украине возможную вспышку дикого полиовируса или вакцинного полиовируса, который приводит к полиомиелиту. Такие риски связаны с низким уровнем вакцинации новорожденных в 2020 году. В списке оказалось еще 40 стран.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По состоянию за 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита. Процент охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям World Health Organization (WHO), если достаточное количество людей в стране являются вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются не вакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания", - указано в сообщении.

При этом, в 2019 году в Украине прививки сделали более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Такие же данные и в возрастной группе 14 лет.

Стоит отметить, что полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый не вакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиомиелит парализует центральную нервную систему и может привести к смерти. Его невозможно вылечить, единственный способ застраховаться - сделать прививку. К летальному исходу приходит около 5% больных - они задыхаются из-за паралича дыхательной мускулатуры.

Среди осложнений полиомиелита - деформация позвоночника, костей конечностей, пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением, язвами, кишечной непроходимостью.

Иммунитет от болезни формируется после шести вакцин, которые в Украине делают бесплатно. Если в вашей больнице нет вакцин, следует обратиться к главному врачу или управление здравоохранения в области.

Вопреки распространенному мифу, материнское молоко не может защитить от подобных болезней, потому вакцинация нужна практически с самого рождения. Для детей с хроническими заболеваниями прививки особенно необходимо, однако стоит поинтересоваться у лечащего врача о возможных противопоказаниях.

Напомним, в ВОЗ предупредили, что коронавирусная инфекция может привести к сбоям в работе служб вакцинации, вследствие чего человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Украины напомнило о необходимости обязательно вакцинировать детей от этого заболевания.