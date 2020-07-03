Во Всемирной организации здравоохранения, которая еще две недели назад была уверена в неизбежности второй волны пандемии коронавируса, заявили, что эта вторая волна может не наступить. Пока в организации фиксируют второй пик первой волны.

Как сообщает "ТАСС", об этом на брифинге в пятницу сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Уверенности в том, что придет вторая волна, нет", - отметил он.

Чиновник также назвал спекуляциями предположения о второй волне пандемии.

"С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон", - пояснил он, добавив, что всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом.

По его словам, "потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус", а такие вирусы имеют тенденцию быть сезонными по природе.

Райан расценил нынешний рост заболеваемости во многих странах не как вторую волну, а как второй пик пандемии, поскольку "вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи".

В связи с этим специалист призвал все силы бросить на борьбу с вирусом сейчас, что, "возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны".

Ранее "Страна" цитировала призыв ВОЗ не строить иллюзий по поводу победы над коронавирусом.

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