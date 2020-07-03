Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, не может утверждать, что в момент аварии артист находился за рулем автомобиля.

Об этом в пятницу, 3 июля, юрист рассказал в комментарии РИА Новости.

Так, по его словам, "Ефремов был в машине и до, и после, и в момент ДТП".

"На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду. Следствием и судом устанавливается, кто совершил конкретное деяние. Может, там 10 человек находилось, может быть, один", - заявил адвокат.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что казалось, не понимает, что происходит.

Ранее "Страна" сообщала, почему Ефремов сел за руль и попал в ДТП. Как отметил его адвокат, актеру позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что адвокат Ефремова уточнил позицию защиты в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. По его словам, актер может быть невиновен в смерти водителя Сергея Захарова.