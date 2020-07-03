Во фракции "Слуга народа" надеются, что назначение нового главы Национального банка Украины взамен ушедшего в отставку Якова Смолия Верховная Рада будет рассматривать на последней пленарной неделе текущей сессии. То есть в промежуток 14-17 июля.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом 3 июля заявила журналистам представитель фракции Ирина Верещук.

"Будет неделя работы в комитетах (6-10 июля - Ред.). Потом мы возвращаемся на еще одну неделю (пленарную - Ред.) - последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос", - отметила нардеп.

На вопрос, какие возможные преемники Смолия рассматриваются, Верещук ответила, что обсуждаются кандидатуры главы комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, главы совета НБУ Богдана Данилишина, экс-главы правления "Райффайзен банк Аваль" Владимира Лавренчука и главы "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

"Лавренчук и господин Шевченко - это основные. Возможно, Жуковский. Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства", – добавила Верещук.

Напомним, сегодня Рада официально уволила Смолия.

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