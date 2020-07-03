Судебные власти Франции начнут предварительное расследование работы ушедшего сегодня в отставку премьер-министра Эдуара Филиппа в разгаре эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французские СМИ.

Судебные власти инициировали расследование после поступления девяти жалоб на членов правительства из-за неправомерности их действий во время урегулирования кризиса в области здравоохранения, возникшего из-за эпидемии. В поданных жалобах сказано, что на пике эпидемии премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий.

Фигурантами расследования также станут действующий министр здравоохранения Оливье Веран и его предшественница Аньес Бюзен.

Цель предварительного расследования - установить, есть ли основания для предъявления обвинения чиновникам. В случае доказательства их вины им грозит 2 года тюремного заключения и штраф в размере 30 тысяч евро.

Ранее "Страна" приводила слова Филиппа о негативном влиянии карантина на экономику Франции.

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