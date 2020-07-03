Глава Львовской ОГА Максим Козицкий раскритиковал власти областного центра за открытие спортивных центров и заведений общественного питания, а также назвал решение об ослаблении карантина в городе преждевременным.

Об этом в пятницу, 3 июля, чиновник написал в своем Facebook.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, в частности и в городе Львове, считаю преждевременным и безосновательным ослабление карантинных мер, принятое Львовской городской комиссией ТЭБ и ЧС. Речь идет о разрешении на работу предприятиям общественного питания, фитнес-центров и спортзалов с числом посетителей до 10 человек", - заявил Козицкий

Он также отметил, что направил открытое письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором Козицкий требует срочно созвать внеочередное заседание комиссии города по вопросам ТЭБ и ЧС, чтобы "привести решение местной комиссии в соответствие с требованиями постановления Кабинета министров Украины".

По словам Козицкого, решение об ужесточении карантина принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС на оснновании обращения главного санитарного врача региона.

"Но обращения о послаблении карантинных мер, а тем более, послабления мер во Львове, не было", - заявил губернатор.

Напомним, что Львовская область является лидером антирейтинга регионов Украины по количеству выявленных случаев коронавируса. К утру пятницы, 3 июля, там было подтверждено 5 883 случая (+153 за прошлые сутки).

Ранее мы писали, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение запретить работу ночных клубов во Львове для предотвращения распространения Covid-19.