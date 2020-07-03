Во Всемирной организации здравоохранения в связи с ослаблением карантина во многих странах призвали отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом. В организации требуют продолжать бороться с распространением инфекции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Людям нужно проснуться. Цифры не лгут. Реальная ситуация не лжет", - заверил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Власти многих страны уже практически полностью сняли самые строгие карантинные ограничения. Например, в Великобритании на выходных заработают пабы, рестораны, парикмахерские и кинотеатры. А в Саудовской Аравии открыли мечети.

Между тем коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Если полмесяца назад там фиксировали в среднем 22 тысячи случаев инфицирования за день, а в последнее время число новых зараженных ежедневно превышает 40 тысяч.

Как писала "Страна", 28 июня в мире зафиксировали новый антирекорд по числу заражений коронавирусом, выявленных за сутки. Covid-19 обнаружили у более 189 тысяч человек.

Мы также приводили заявление ВОЗ о том, что пандемия только набирает обороты, а ее последствия будут ощущаться десятилетия.