Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали новость об обнаружении мутации коронавируса под названием D614G, которая распространяется быстрее "классического" вируса. В ВОЗ заявили, что у коронавируса пока нет мутаций, которые делали бы его опаснее и сильнее.

Как сообщает РИА Новости, с заявлением выступила на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По словам представительницы ВОЗ, сейчас существует более 50 тысяч доступных цепочек вируса. А мутацию D614G впервые обнаружили в феврале.

"Так что это не новая мутация, но ее выявили в пробах из ранних цепочек из Европы, Мексики, Бразилии, Уханя. На данный момент наши команды исследуют ее. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и обеих Америках. Пока нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса", - сказала Керкхове.

А главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан добавила, что упомянутая мутация была выявлена в лабораторных условиях.



"Вирусы мутируют. И это ожидаемо. Недавно было выявлена особая мутация, которая называется D614G. Она может привести к более быстрой репликации вируса. Это было выявлено в лаборатории. Вирус размножается быстрее, что может привести к его более быстрому распространению. Но от нахождения чего-то в лаборатории до выявления влияния этого на эпидемию может пройти много времени", - сказала исследовательница.

Она также заверила, что ученые ВОЗ внимательно отслеживают мутацию.

Как писала "Страна", в апреле выяснилось, что в мире ходит минимум три разных типа коронавируса и они постоянно мутируют.

Мы также рассказывали об обнаружении в Эстонии двух новых видов SARS-CoV-2. Эти образцы вируса к маю встречались только в пределах этой страны.