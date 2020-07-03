Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова уточнил позицию защиты в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. По его словам, актер может быть невиновен в смерти водителя Сергея Захарова.

Об этом в пятницу, 3 июля, адвокат Эльман Пашаев рассказал информагентству РИА Новости.

"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", - сказал защитник Ефремова.

При этом Пашаев отказался комментировать информацию о том, что в автомобиле актеры были найдены сигаретные окурки со следами гашиша.

"У меня подписка о неразглашении, на подобные вопросы я смогу ответить, когда закончится следствие", - сказал защитник.

Напомним, 8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что казалось, не понимает, что происходит.

Ранее "Страна" сообщала, почему Ефремов сел за руль и попал в ДТП. Как отметил его адвокат, актеру позвонил некий друг из Украины, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу в Москве и находятся в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что семья погибшего Сергея Захарова отказалась принимать извинения и деньги от актера.