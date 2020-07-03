В Москве скончался болевший Covid-19 в тяжелой форме отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, тренер бойцовского клуба России Eagles MMA и чемпион Украины по дзюдо Абдулманап Нурмагомедов. Ему было 57 лет.

Об этом пишет РИА Новости.

Первым о кончине спортсмена сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В конце апреля Нурмагомедов был госпитализирован во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией. Как выяснилось, у него коронавирус. В начале мая мужчину в очень тяжелом состоянии перевезли в Москву.

Тогда Хабиб рассказал прессе, что на фоне вируса у отца начались проблемы с сердцем. Абдулманап был в группе риска по сердцу, так как год назад перенес операцию на этом органе.

В конце июня коронавируса у известного тренера уже не было, но его состояние ухудшалось, он был в реанимации в связи с осложнениями на сердце и почках. А 3 июля его не стало.

Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов заявил, что Нурмагомедова-старшего похоронят сегодня ночью в селе Кироваул, где он жил.

"У мусульман необходимо хоронить тело умершего как можно быстрее, поэтому похороны могут состояться сегодня ночью. Пусть Всевышний помилует его душу", - добавил чиновник.

Родственники спортсмена попросили жителей Дагестана не приезжать на похороны и ограничиться соболезнованиями по телефону из-за сохранения угрозы заражения коронавирусом.

Хабибу Нурмагомедову позвонил президент России Владимир Путин и выразил соболезнования в связи с кончиной отца.

Ранее "Страна" писала, что Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC.

Мы также рассказывали об обмене колкостями Хабиба с Конором Макгрегором. Несмотря на скандал и резкие высказывания Нурмагомедов-старший простил ирландца.