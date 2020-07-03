Во время взрыва гранаты в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", который произошел сегодня, могла пострадать сотрудница, которая находилась в помещении.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Сегодня, 3 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный через окно бросил в офис политической партии предмет, который взорвался… В результате взрыва пострадала девушка, 1998 г.р., которая находилась в офисе: по предварительной информации, у нее легкие травмы. Также повреждены стены и мебель в помещении", - сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины в пятницу, не уточняя название партии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической и экспертной служб, уголовного блока и следственно-оперативная группа.

"Полицейские устанавливают лиц, причастных к взрыву в офисе политической партии… Полиция не делит людей по каким-либо признакам, в том числе - по политическим убеждениям. Перед законом все равны. И за это дерзкое преступление виновные понесут заслуженное наказание", - заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, после проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

Напомним, ранее народный депутат Верховной Рады от этой политической силы Илья Кива заявил, что в офис партии ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату представители националистических групп.

Недавно в Киеве прошло шествие "Национального Корпуса" и союзных ему праворадикальных движений, которые выступали за запрет "пророссийских" "Партии Шария" и ОПЗЖ.

Ранее нардеп Кива прокомментировал требования "Нацкорпуса" о запрете Оппоплатформы.