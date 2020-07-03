Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по лечению зараженных коронавирусом.

Препарат Лопинавир, который используется против ВИЧ-инфекций, ранее рекомендовался для пациентов с COVID-19 и используется при коронавирусе в Украине, теперь не советуют назначать ни детям, ни взрослым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство охраны здоровья РФ.

Лопинавир применялся российскими медиками в основном для лечения зараженных детей. Поначалу считалось, что средство убирает симптомы коронавируса. Но со временем китайские ученые обнаружили, что лопинавир не эффективен при новом коронавирусе и может оказывать серьезные побочные действия на печень.

"Лопинавир/ритонавир. Применялся у взрослых пациентов с COVID-19 в КНР, Иране, США. Доказательная база эффективности и безопасности у детей отсутствует. В настоящее время препарат не рекомендован ни детям, ни взрослым", - сказано в новых методических рекомендациях Минздрава для лечения коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что в начале пандемии была уверенность в эффективности Арбидола. Однако в апреле в КНР доказали, что этот препарат не оказывает желаемого действия при коронавирусе.

Мы также сообщали, что Европейская комиссия условно разрешила продажу лекарства Ремдесивир, сделав его первым разрешенным препаратом ЕС для лечения пациентов с Covid-19.