При разборе ржавого причала в урочище Толстое Подпорожского района Ленинградской области автокран совершил цирковой трюк. Он начал падать вниз, но уперся в дно реки Свирь стрелой и застрял на ней.

Фотографии спецтехники, застывшей в странном положении, будто наколотая на зубочистку оливка, опубликовало сообщество в соцсети "ВКонтакте" под названием "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Кран принимал участие в разборе на металлолом заброшенного причала, когда его внезапно повело и опрокинуло в реку. Водитель не пострадал, но как ему удалось выбраться из кабины, осталось загадкой.

Как выяснили петербургские СМИ, происшествие случилось еще в прошлую пятницу, и несколько суток машина пробыла вверх тормашками, потому что для ее спасения нужен был другой автокран, способный поднять 100 тонн. А в Подпорожье такой техники нет, и ее пришлось ждать из Петербурга.

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