В Голосеевском районном суде Киева избрали меру пресечения еще двум подозреваемым в пытках сотрудникам отделения Обуховского отдела Главного управления Национальной полиции Кагарлыка.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 3 июля.

"По решению суда, оперуполномоченный Кагарлыцкого отделения полиции, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Второму полицейскому, который участвовал в другом эпизоде пыток в начале января этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Кроме того, ГБР призвало жителей Кагарлыка сообщать обо всех фактах противоправных действий правоохранителей в территориальное управление ГБР в Киеве.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции. 26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

2 июля Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлыкского отделения полиции в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127 Уголовного кодекса Украины). Следствием установлено, что в ночь на 24 мая милиционер по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица сообщениям о фактах пыток, которые были в Кагарлыкском отделении полиции. По данным следствия, в начале января 2020 года сотрудники этого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному сотруднику отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч.2 ст.127 УК).

Таким образом, всего следователи ГБР сообщили о подозрении уже четырем сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции.